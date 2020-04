Solo ieri si è festeggiato il 25 Aprile e come ogni anno c'é chi ancora fa confusione, vorrei fare un po' di chiarezza in merito quindi.

Se non abbiamo capito neanche quanto scritto nella foto, allora vuol dire che non abbiamo ancora ben chiaro che cosa significhi democrazia e il perché sia così importante difenderla sempre e con ogni mezzo da ogni forma di dittatura indipendentemente dalla provenienza politica da cui essa deriva, perché la democrazia è presupposto indispensabile affinché possa esistere la libertà, intesa come libertà di pensiero e d’espressione, libertà da ogni forma di oppressione fisica, politica, economica e sociale. Basta andare a leggersi qualunque libro di storia con la mente libera da ogni condizionamento politico e da ogni pregiudizio, per comprendere che le dittature non hanno mai fatto del bene ai popoli a cui sono state imposte, lo stesso dicasi degli estremismi che spesso ad esse inneggiano e anelano e da cui spesso le dittature nascono.