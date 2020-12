Con il passare degli anni il bagaglio dei ricordi diventa sempre più ingombrante, a tratti pesante, tanto che si arriva ad un punto in cui si è costretti a lasciare, dimenticare qualcosa, per potervi introdurre nuovi ricordi, o forse è solo una vile scusa, per non dover confessare, nemmeno a sé stessi, che con l’età la memoria inizia a vacillare a trasformare quei ricordi meno significativi e lontani, in qualcosa di confuso, indistinto, fino a dissolverli completamente alla luce della nostra coscienza. L’alone del tempo ha poi il potere di esaltare l’incanto dei ricordi più belli e di ingigantire la drammaticità dei ricordi più brutti. Per perpetrare questo inganno il tempo ricorre ad uno stratagemma: rendendo brillanti i colori dei momenti felici e cupi quelli dei ricordi tristi. Riflettendoci meglio, anche nei nostri momenti più bui, la vivacità dei colori non cambia, siamo noi che incupendoci diventiamo incapaci di percepirli, è la nostra anima grigia che finisce per confinarci in un mondo stinto, opaco, è proprio in quei momenti che dovremmo ritrovare la forza per sollevare quel velo che ci offusca lo sguardo e ritornare a guardare con occhi nuovi il cielo che si delinea all’orizzonte.