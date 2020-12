"Conte sta ammazzando l'Italia"

Azz e io che stupidamente pensavo che la colpa fosse di una pandemia scatenata da un virus denominato Covid-19!!! Quindi, fatemi capire bene, se mandiamo a casa Conte, il virus scompare, conseguentemente i lockdown e tutte le restrizioni diventano inutili, il volano dell'economia riparte e possiamo tornare alla nostra vita di sempre???

Non tollero chi strumentalizzando i fatti distorce la realtà per avvalorare le proprie idee, le proprie teorie vuote come le loro teste.

Tollero ancora meno chi per pigrizia mentale o per ignoranza, non è in grado di analizzare, contestualizzare obiettivamente la realtà in cui vive, il quotidiano in cui è immerso e di cui fa anch’esso parte, ed è disposto a credere ciecamente a ciò che gli raccontano piuttosto che aprire gli occhi per vedere e giudicare concretamente i fatti, non permettendo a nessuno che gli si raccontino favole o che gli si inculchino idee che la sua mente non ha partorito.