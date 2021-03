La fase economica rallentata che stiamo vivendo ormai da un anno a causa del covid, tecnicamente si potrebbe definire economia inerziale, in pratica quel tipo di economia che va avanti per inerzia anche se la spinta che faceva muovere il suo volano è cessata da un po' ed esso continua a muoversi appunto per inerzia, ma quanto durerà ancora questo movimento inerziale, quanto ancora l’economia procederà seppur a rilento, prima di fermarsi completamente, prima che si arrivi al punto di collasso, in cui tutto o quasi si arresterà?

La catena economica non solo dell’Italia, ma mondiale sta rallentando la sua corsa, anzi ha smesso di correre, se un piccolo bar chiude, il danno non è mai circoscritto a quella singola attività, ma colpisce anche tutto il suo indotto composto dai vari fornitori che rifornivano quel bar, non solo chi lo frequentava, ora pensate a quante attività hanno chiuso o sono in procinto di chiudere o sono comunque inattive causa covid, a quanti danni collaterali hanno causato ognuna di queste micro chiusure, moltiplicate questo effetto per enne volte, e lo vedrete espandersi, colpendo settori che sembravano differenti e distanti al punto da sembrare che non avessero niente in comune.