Nel corso di questi mesi, per metabolizzare il mio dolore, mi sono avvicinato molto ad una spiritualità che credevo di aver perso, ma che in realtà ho scoperto di aver solo accantonato. Mi sono avvicinato anche, con molta cautela, al mondo trascendentale che mi ha sempre visto scettico se non a tratti critico, ho persino iniziato a leggere un libro di Rosemary Altea famosa medium e guaritrice e ammetto di aver trovato in alcune sue parti conforto. Non so se tutto questo sia stato saggio, so solo che ne avevo bisogno.

Analizzando razionalmente il mio stato d’animo, credo che tutti questi miei avvicinamenti siano frutto di una disperata ricerca di risposte e di quel conforto che non potevo trovare in nessuna scienza esatta, come nella concretezza della ragione, naturale quindi da parte mia cercare rifugio in ciò che è metafisico, per sfuggire a quel mostro che si chiama depressione, che mi seguiva come un’ombra ovunque andassi, qualunque cosa io facessi. Forse, proprio perché sintonizzato più su certe frequenze in questo periodo ho notato “segni” che prima avrei trascurato, che mi hanno portato a riflettere, a chiedermi se era ancora possibile parlare di coincidenze o se ero di fronte a qualcosa di più, di diverso, di cui quella specie di poesia del post precedente ne è solo un piccolo esempio.

Per capire se sto perdendo la ragione o possa ancora considerarmi un essere ragionevole, mi piacerebbe sapere qual’ è il vostro rapporto con tutto ciò che è trascendentale, metafisico, spirituale o addirittura spiritico.