Riscaldati dai raggi dell’amore, amore unito,

prendendo dal frutto della felicità che hanno amato a lungo.

Sulle ali del vento furono portati in una terra felice,

ed entrambi furono dominati da una forte sensazione,

quando le baciò le labbra, lei sospirò leggermente,

poi pensò a lei, correndo con lei in volo.

Quando lo abbracciò, tutto il mondo era

suo , quando il suo amore si unì, il suo dolce amore si irradiò,

come due sciocchi di felicità, mentre il destino li univa,

riscaldati dalle fiamme dell’amore, come desideravano .

Ghirlande di fiori si intrecciavano, vagando lungo i sentieri,

con passione si baciarono, giurando il loro amore per sempre.

Un fiore, si mise tra i suoi capelli e la guardò..

Sentendo il suo desiderio per ciò che amava di più. Una rosa incarnata la vide in lei … E nelle sue spine avrebbe punto il cuore, quindi non la mente. Aveva un corpo così grassoccio e pieno di guance… quando la vide ridere,desiderava che fosse per un’eternità. Spesso una presa in giro, e tutto ..diventava un pensiero,. d’amore, ma poi lo baciò, sapendo che era un’illusione. Sotto la pioggia, correvano teneramente per mano, sotto i suoi schizzi si baciavano ingordi. Lui,la desiderava ardentemente, e le piaceva molto, quando correva con i capelli al vento o quando sorrideva nel sonno. lei lo amava così tanto, per quanto potesse amare, tutto quello che aveva, voleva solo lui .

