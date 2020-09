Effetti della conoscenza Xavier Wheel « CHICCA IN MERITO AL REFERENDUM: 20 Settembre 2020 da In merito al referendum sul taglio dei parlamentari:

E’ realtà o è retorica, che l’Italia è il Paese che per densità di popolazione e estensione territoriale ha il più alto numero di parlamentari rispetto ad altri Paesi della Comunità Europea?

Questo significa che siamo il Paese dove la democrazia è più tutelata? Assolutamente no!”

E’ realtà o è retorica che i parlamentari Italiani sono quelli che percepiscono gli stipendi più alti rispetto al resto dei Paesi Europei?

Questo significa che l’Italia ha i politici migliori o che sia stato o sia il Paese meglio governato della comunità europea? Assolutamente no!

E’ realtà o è retorica che i parlamentari Italiani sono quelli che totalizzano più assenze in parlamento sia in quello italiano che in quello dell’U.E rispetto ai loro colleghi europei?

Assolutamente Sì! Se voi foste titolari di un azienda, continuereste a pagare un vostro dipendente che puntualmente non si presenta sul posto di lavoro? Questo non è un esempio fatto a caso, perchè in effetti tutti noi, siamo cotitolari di un azienda che si chiama Italia, e i politici in genere sono i nostri dipendenti, in quanto ognuno di noi contribuisce a pagare i loro stipendi. Tutto questo significa solamente che siamo il Paese che spende o meglio spreca più soldi per mantenere una classe politica il più della volte inetta e parassita, non è un caso infatti che i costi della politica incidono pesantemente sull’economia nazionale. Nonostante tutto questo c’è chi ancora ha dei dubbi se sia giusto o meno tagliare i parlamentari o peggio c’è chi è decisamente contrario al taglio in quanto è convinto che ciò rappresenterebbe un attentato alla democrazia.

Di fronte a tutto questo sono sempre più convinto che gli italiani o meglio gli italioti siano proprio uno strano popolo. Io voto Sì, non per assecondare una corrente politica o contrastarne un'altra, voto Sì perché è il buon senso a impormelo!