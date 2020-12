ARRIVA L’INVERNO

(Un ringraziamento a Eleonora Saraswati per i suoi insegnamenti.)

Durante l’inverno, con il diminuire dell’energia solare, fonte di vita, la madre terra sembra inspirare per trattenere tutte le forze vitali per nutrirle e rigenerarle in attesa di rifiorire a nuova vita con l’arrivo della primavera.

Così è anche predisposta la natura umana, che in inverno è predisposta ad immagazzinare energie, proprio come un seme che, nascosto e protetto nel buio della terra sembra morto, ma sta radunando e risparmiando tutte le energie per poter salire in primavera verso la luce e fiorire. La natura in questo periodo si “contrae” in sé stessa.

“Inverno. Come un seme il mio animo ha bisogno del lavoro nascosto di questa stagione.”

Giuseppe Ungaretti

In questo periodo di contrazione noi permettiamo al nostro Prana, ovvero alle nostre energie vitali, di disperdersi, la rigenerazione non sarà possibile.

Nella stagione invernale predomina un tipo di energia femminile e per l’ayurveda andiamo dal dosha VATA composto da aria ed etere, gli elementi più leggeri, verso KAPHA, dove prevalgono acqua e terra, gli elementi più pesanti. L’elemento terra induce pesantezza e se non facciamo in modo di alleggerirlo siamo più rallentati, chiusi, tendenti alla depressione, inattivi fisicamente e mentalmente.

Qualche piccolo consiglio per affrontare al meglio questa nuova stagione ci viene da questa scienza antica.

Innanzitutto continuiamo con le nostre pratiche yoga, cercando un rimo più lento e con maggior tenuta degli asanas, in modo da sviluppare calore dentro il nostro corpo e sviluppare maggiore energià. In altri articoli vedremo quali pratiche sono più “propedeutiche” per questa stagione e quali asana inserire maggiormente.

Questo è il momento in cui è ideale raccoglierci in noi stessi. Pertanto sarebbe ottimo prendere l’abitudine, se già non fa parte del nostro quotidiano, di meditare.

Scontando in questo momento il secco dell’elemento VATA possiamo soffrire di più di irrigidimenti muscolari e dolori alle articolazioni. Occorre quindi bere molto di più, favorendo bevande calde, che hanno anche tanti altri benefici.

Approfittiamo il più possibile, restrizioni a parte, delle poche ore di luce, anche solo facendoci una passeggiata.

Proteggiamo maggiormente i nostri reni, che sono quelli che in questo periodo dell’anno soffrono maggiormente, tenendoli ben al caldo.

Nonostante il freddo non dimentichiamo mai di arieggiare le nostre stanze, per eliminare tossine e batteri.

Evitiamo cibi non cucinati e cerchiamo sempre verdure e frutta di stagione. Facciamo colazioni più abbondanti. Tra i frutti di stagione mele e pere sarebbe preferibile mangiarle cotte.

Usiamo la LOTA per purificare il nostro setto nasale e le sue mucose. Anche su questo dedicheremo un articolo a parte

Spero possa esservi utile..

Namastè