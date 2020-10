C’è chi odia e poi è felice

Visto che qualcuno asserisce che i post che scriviamo

sono sgrammaticati,addirittura girati a chi non so chi,e lo scrive uno che fa copia incolla,e con profili anche con la stessa immagine,scrive porcherie,alle ragazze…

Magari dovrebbe in primis farsi i azzi suoi,visto che attacca tutti i miei amici visto che gestiamo 990 blog

quando io stessa ho diversi racconti pubblicati

e di valore comprese pubblicazioni di lavoro varie aggiornate in diverse lingue,

di discipline scientifiche ma poco mi interessa farmi

nota da chi invece fa altro sul web.

Ma sono e siamo stufi di essere -mortificati gravemente-

da anziani di chat ben noti,da cuochi,da scrittori che girano con un immagine di un conosciuto cantante

che suona e scrive canzoni in Abruzzo-chi mi vuole capire lo faccia-lo stesso non suo nella presentazione dei vari video –

Sicuramente il resto è -noia-basta leggere e osservare chi scrive,ma sul serio credete che altri

iscritti siano imbecilli?

Non pensatelo più l’unica differenza è nel tipo di Professione e nella nostra onestà..

Non ci serve farci dei profili per attaccare altre piattole e tanti bravi chatter -“bravi”che mandano

messaggi da sporcaccioni,minacciosi,numeri di cellulare mai richiesti,e tanto altro da reato gravissimo.

Certo tutti uniti con blog con post di aforismi

aggiungo post con offese verso non -potrei-

capire chi sia-andate a cercare rogne con chi siete sicuri che sono della vostra stessa idea.

Non verso chi non vi pensa,non vi cerca,e non chiede note a noi non servono non dobbiamo fare numero

per ora non cerchiamo guadagni e aggiungo tutto il resto è noia,sul serio!!!! statevi bene!

P.V.

Sta per Patrizia Villaltieri -Villa

Attenti a chi molestate che vi sia chiaro una volta per tutte!!!