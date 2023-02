STAZIONI E TRANSITI a Radio Roma Capitale-Live Social

Opening

S T A Z I O N I E T R A N S I T I

19 febbraio 2023 H.11

Scuderie Aldobrandini di Frascati 19 febbraio 31 marzo 2023

Il progetto fotografico, doppia personale : Alessandro Moscetti, Simone Pezzè, fa parte di ERGON ICONA SHORT EVENTS Action Live a cura di ARTISTI in TRANSITO. Patrocinio del comune di Frascati Con Radio Roma Capitale-Live Social, partner: Museo della Radio di Verona, Associazione Ferrovie in Calabria.

Radio Roma Capitale-Live Social con la sua programmazione radiofonica Roma, 93.0 FM ha tra gli obiettivi di fornire al pubblico argomenti che mettono in luce le iniziative del territorio con storie che gli stessi ospiti sono invitati a raccontare tramite interviste. “Così per il territorio di Frascati e la sua bellezza, motivo di vanto per l’intera Regione – spiega l’editore Live social Emilio Giordani – quando dall’1 al 31 marzo Radio Roma Capitale-Live Social trasmetterà direttamente dalle Scuderie Aldobrandini di Frascati.”

Lo spazio è allestito con il Museo della Radio di Verona che presenta Radio d’epoca, e in collaborazione con Artisti in Transito il percorso fotografico con Alessandro Moscetti e Simone Pezzè, il patrocinio di Ferrovie in Calabria Aps, dal 2012 un punto di riferimento nazionale per il panorama ferroviario calabrese, e associazione “aggregante” di decine di appassionati, e addetti ai lavori

Non è un caso che il tema Stazioni & Transiti prenda avvio a Frascati. Ricorrendo non solo uno dei motivi del Transito “istituzionale” di Artisti in Transito, movimento d’arte che nasce nei Castelli Romani, ma anche la radice più profonda di Ecocity come direttrice fondante del movimento dell’ideale desiderato.

“Con ciò una intuizione feconda – spiega l’urbex Alessandro Moscetti autore umbro, e appassionato di progressive italiano, i cui lavori di ricerca sulle vecchie ferrovie d’italia sono presenti alla doppia personale – e come la Transiberiana d’Italia ad esempio, percorso esistente e rivalutato del patrimonio ferroviario che è, e resta una metafora del viaggio della vita come La Transiberiana splendidamente musicata dal vate di Marino Vittorio Nocenzi del Banco del Mutuo Soccorso; una stratificazione di significati nel mescolarsi dei diversi linguaggi che offrono spunti esemplari in tal senso.

L’argomento, se non infinito, è sicuramente sterminato, e tante sono le implicazioni a livello personale e collettivo che si possono stimolare, anche a sfondo sociale. Tematiche ambientali e turistiche; i beni primari ed essenziali, armonie perdute o possibili”.

Sul fondo ambientale, le opere fotografiche dialogano tra loro costantemente con questi rimandi. “Di più, l’idea – spiega l’ideatrice del progetto Daniela Zannetti- è significare, dal tema della Radio e Stazione Radio, come partenza di trasmissioni l’insieme Stazioni e linee ferroviarie dismesse un tempo importanti nodi di comunicazione. Alla base di questa ricerca c’è il connubio tra paesaggio naturale e paesaggio antropizzato: qui dal Tenimentum tuscolano, lo Stato tuscolano degli Altemps e dei Borghese a Frascati, al saggio sul recupero delle aree Tuscolane nell’800 di Clemente Micara “Dalla campagna romana e del suo ristoramento” si assiste alla realizzazione nel 1856 della ferrovia Roma Frascati, da Porta Maggiore a Fermata Campitelli e poi Frascati, la prima linea ferroviaria dello Stato Pontificio e la prima del Lazio (tra le prime nell’Italia dell’800). Mentre tu vedi non credi al veder, come recita l’inno della ferrovia, l’ulteriore crescita del prestigio della città di Frascati che si appresta a trasformarsi da sornione centro rurale in elegante e dinamica cittadina con le sue peculiarità (introduzione “Pio IX e la Civitas Tusculana”, 150° della Roma Frascati di Valentino Marcon). Linea peraltro che nella Fermata Campitelli troverebbe un possibile vanto di recupero dell’ex fermata. “

In Stazione & Transiti alla poesia dello sguardo e la memoria dei luoghi, così alle romantiche visioni di Stazioni e linee ferroviarie del tempo si accomuna il concetto di Transito inteso come movimento tra luoghi di persone; tra arrivi e partenze lo scambio di impressioni culturali. Motivo dei pannelli di Simone Pezzè, Tv Director per alcuni anni sulle navi da crociera, oggi Textures Artist, ha realizzato più volte il giro del mondo spingendosi sino alla fine del mondo e i suoi scatti raccontano come ‘elementi architettonici o naturali umani e persino animali e divinità siano osservabili sotto il comune denominatore di transito’ – spiega l’autore.



I Due fotografi evidenziano suggestive Stazioni con un particolare accento sul Patrimonio Ferroviario italiano di Lazio, Calabria, Puglia, Abruzzo Toscana, e Transiti globali, dal Giappone, Perù, l’Isola di Pasqua, il Canale di Panama. Porti e altre destinazioni.

L’argomento così trattato è una piccola perla per scoprire territori percorrendone le bellezze. Focalizzando l’idea del Transito come dinamica di relazione con luoghi e persone tramite lo sguardo fotografico.

A seguire, con piacere, 19 Febbraio 2023, un brindisi presso BOOKWINEBAR Grand Tour uno spazio creativo nel centro storico di Frascati che si propone quale tappa di qualsiasiviaggio possibile. Gestito dallo scrittore Claudio Comandini ripropone l’idea delle soste del Grand Tour e con essa le Stazioni di posta per il transito dei passeggeri.

Mostra : Opening 19 febbraio dalle h 11.00

19 febbraio 31 marzo 2023

Info prenotazioni visite Artisti in transito:

sitnewsfeel@gmail

frascatipoint@stsmultiservizi.it

Info Radio, interviste : 3475876061

Stazioni e Transiti