Dipartimento Protezione Civile La Protezione Civile ha istituito una sezione dedicata all’Emergenza Coronavirus nella quale sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulle attività messe in campo. Alle 18:00 di ogni giorno viene emesso un bollettino in cui sono trasmessi i numeri quotidiani del monitoraggio sanitario. É stato attivato un conto corrente per le donazioni: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 come previsto nell’ambito del Decreto Legge “Cura Italia”. Per i cittadini in situazione ordinaria, di criticità o di emergenza è stato attivato il Contact center, numero verde 800 840 840 e l’indirizzo protezionecivile@ pec.governo.it. Covid-19, tutte le risposte alle domande frequenti Sul sito del Governo è possibile consultare la sezione sempre aggiornata “Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”.Salute, ISS, l’OMS e un comitato scientifico interdisciplinare, hanno lanciato una fast call di 3 giorni per individuare le migliori soluzioni digitali disponibili relativamente ad app di telemedicina e assistenza domiciliare dei pazienti e a tecnologie e strategie basate sulle tecnologie per il monitoraggio “attivo” del rischio di contagio, e per coordinare a livello nazionale l’adozione e l’utilizzo di queste soluzioni e tecnologie, al fine di migliorare i risultati in termini di monitoraggio e contrasto alla diffusione del Covid-19.

Gli argomenti trattati riguardano gli Spostamenti, i Trasporti, il Lavoro, gli Uffici pubblici, i Pubblici esercizi, la Scuola, l’Università, i Servizi sociali, le Cerimonie, gli eventi e le attività ricreative, le Riunioni, il Turismo, l’Agricultura e la Pesca. Sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata al Coronavirus, inoltre è possibile trovare un vademecum “Cosa fare in caso di dubbi”, con tutte le indicazioni sul comportamento da attuare per non trasmettere il virus, sul cosa fare in caso di sintomi, i numeri di pubblica utilità e i numeri verdi regionali a cui rivolgersi. Applicazione Laziodrcovid In attesa di una soluzione tecnologica a livello nazionale, la Regione Lazio ha messo a disposizione di tutti gli assistiti nel territorio laziale una nuova App per contattare il proprio medico in caso di necessità. Si chiama LAZIODRCOVID (Lazio Doctor Covid) e si rivolge a coloro che vogliono entrare in contatto con il proprio medico di famiglia da remoto, a chi manifesta sintomi legati al Covid19 (febbre, tosse, bruciore agli occhi), a chi è entrato in contatto stretto con persone positive al Covid19, a chi è stato sottoposto a misure di sorveglianza attiva da parte della Asl. La App non è un servizio di emergenza e non sostituisce il servizio del Numero Unico delle Emergenze 112 o 118 che invece deve essere attivato in caso di emergenza sanitaria. I dati inseriti nella app vengono rielaborati dal sistema, e messi a disposizione degli operatori sanitari. Il servizio si propone di garantire un’assistenza efficace a chi ne ha più bisogno, agli anziani, alle persone sole e ai pazienti affetti da patologie croniche. Sarà possibile quindi ricevere assistenza anche a casa. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della Regione Lazio. L’app è disponibile su Google Play o su App Store

