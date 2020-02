Sembra un castello delle fiabe, ma è un santuario 10 Febbraio 2020 da Post n°863 pubblicato ilda neopensionata Perfettamente inserito in mezzo al verde del Molise, si trova il Santuario dell'Addolorata di Castelpetroso. Anche se a prima vista può essere scambiato per un castello fiabesco , si tratta in realtà di un luogo di culto molto importante per le apparizioni della Madonna che avvennero in questo luogo a partire dal 1888 . Oggi il Santuario è meta di turismo per i pellegrini e per coloro che vogliono trascorrere una giornata in un luogo fuori dal tempo e immerso nel verde.